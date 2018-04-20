Президент России Владимир Путин в этом году не попал в список ста самых влиятельных людей на планете по версии американского журнала Time, пишет URA.RU.
В рейтинге оказались 27 политиков и государственных деятелей мира. В топ лидеров вошли американский президент Дональд Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Франции Эммануэль Макрон.
Также в списке оказались премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, британский принц Гарри (и даже его невеста), американская актриса Меган Маркл.
Time не поясняет, почему в списке отсутствует Путин.
Ранее российский лидер шесть раз попадал в рейтинг: в 2004 году, в 2008 году, а затем четыре года подряд с 2014 по 2017 года.
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