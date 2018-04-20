Башкирский школьник, напавший с ножом на одноклассников и пытавшийся сжечь учебный кабинет, арестован, сообщает "Интерфакс".
Ближайшие два месяца, пока будет идти следствие, подросток проведет под стражей. Заседание по избранию меры пресечения прошло в суде Стерлитамака.
Учащийся коррекционного класса с ножом напал на одноклассницу 18 апреля. Затем он нанес несколько ударов учительнице, пытавшейся защитить детей, и порезал руку себе, после чего попытался устроить пожар. Одна ученица выпрыгнула из окна второго этажа. В результате три подростка и педагог были госпитализированы.
Прокуратура возбудила по данному инциденту два уголовных дела: против школьника и в отношении директора, который, как предполагается, знал о намерении подростка и даже вызывал его родителей на профилактическую беседу, однако не смог предотвратить инцидент.
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