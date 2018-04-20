Золотой запас России предложили вывести из США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в соцсетях предложил вывести российские золотые запасы из Федеральной резервной системы США.
Депутат Госдумы предложил последовать примеру турецких властей, которые в 2017 году забрали свой золотой резерв в размере 28,7 тонны золота.
Он подчеркнул, что Россия владеет облигациями госдолга США более чем на 90 млрд долларов, "а в целом наши иностранные владения оцениваются в $400 млрд долларов".
"Наши чиновники объясняют это тем, что якобы за границей эти деньги приносят больше дивидендов и застрахованы от нашей внутренней коррупции. Порочная логика!" — заявил политик.
"А если в Центробанке или Минфине боятся, что часть денег может быть украдена, то нужно создать специальный банк, который будет выдавать деньги только в виде связанных кредитов или облигаций, которыми можно будет оплатить только конкретные счета за конкретную работу. Их вообще невозможно будет украсть", — добавил лидер ЛДПР.
Комментарии