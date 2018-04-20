Житель Москвы разместил на одном из российских сервисов объявлений о продаже книги с автографом Иосифа Сталина, пишет URA.RU.
Отмечается, что в прошлом издание принадлежало дважды Герою Советского Союза, летчику-фронтовику Михаилу Одинцову, который встречался с секретарем ЦК КПСС в Кремле в 1949 году.
Книга — краткая биография Сталина. Подпись, оставленная лидером Советского Союза, гласит: "На долгую память Одинцову М.П. И. Сталин. Кремль 1949 год".
У продавца заявлено еще несколько интересных лотов. Он продает автографы итальянского певца Робертино Лоретти (15 тысяч рублей), актера Адриано Челентано (15 тысяч рублей) и русского рок-исполнителя Игоря Талькова (12 тысяч рублей).
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