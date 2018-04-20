Центробанк планирует сократить до полутора тысяч своих сотрудников по всей стране, сообщает LIFE со ссылкой на заявление зампреда ведомства Ольги Поляковой.
Как заявила Полякова, связано это с реформой системы банковского надзора.
"Планируется сокращение порядка 40% сотрудников блока банковского надзора по всей стране. Ориентировочно было у нас порядка 2,5 тысячи человек, а остается до 1,3–1,4 тысячи", — пояснила она.
По мнению экспертов, такой шаг может намекать на то, что в ЦБ уже готовятся воплотить планы Эльвиры Набиуллиной и закрыть еще несколько десятков банков в этом году. В этом случае сотрудникам регулятора вскоре будет попросту не за кем надзирать, во всяком случае, не в прежнем объеме.
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