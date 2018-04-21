Здоровье человека, который перенес инфаркт миокарда, зависит от уровня физической активности и нагрузки на мышцы, пишет "Ридус" со ссылкой на исследование ученых.
Кардиологи изучили здоровье пациентов, перенесших сердечный приступ в период с 2005 по 2013 годы. Исследование длилось четыре с половиной года, за это время умерли 1087 человек, перенесших инфаркт. Самый низкий риск смерти был у тех участников, кто хотя бы час в неделю уделял спорту.
У людей с пониженной активностью риск смерти оказался на 37% ниже, чем у совсем неактивных пациентов. У тех, кто занимался спортом нерегулярно — на 51%, у людей с постоянной физической активностью — на 59%,
Исследователи считают, что, помимо отказа от курения и диет, врачам следует советовать пациентам, пережившим инфаркт миокарда, занятия спортом два и более раза в неделю. По словам кардиологов, эта рекомендация применима ко всем сердечникам.
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