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Барнаульским пляжем вновь займется компания, чей профиль – одежда и обувь

, ИА "Амител"
ООО "Майами-Импорт" выполнит все необходимые работы за 380 тысяч рублей

Фото: vk.com

19 апреля досрочно были подведены итоги аукциона по обустройству городского пляжа на острове Помазкин. Лот за начальную цену — 380 тысяч рублей – на безальтернативной основе забрало местное ООО "Майами-Импорт". Несмотря на то, что название компании отсылает к Атлантическому побережью США, барнаульское ООО к досугу отношения не имеет. Его основной профиль — оптовая торговля одеждой и обувью.

Других желающих поучаствовать в конкурсе в 2018 году не нашлось. Кстати, в начале месяца стало известно, что все то же "Майами-Импорт" выиграло тендер по восстановлению водозабора на городском пляже. Работы обойдутся бюджету в 69 391 рубль. Таким образом общая смета затрат на остров Помазкин перед купальным сезоном составляет почти 450 тысяч рублей.

Несколько слов о фирме-победителе, которая уже выигрывала аналогичные аукционы в 2016-2017 годах. В числе дополнительных видов деятельности "Майами-Импорт" указаны оптовая торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями, а также предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

Судя по выписке из ЕГРЮЛ, юрлицо было зарегистрировано 30 августа 2012 года по адресу: улица Крупская, 93 "а". Уставный капитал фирмы — 10 тысяч рублей, совладельцами компании являются Владимир Левченко и Евгений Кисанов (по 50% долей). Последний занимает пост гендиректора.

Кстати, согласно данным ФНС, в результате проверки содержащихся о компании сведениях в ЕГРЮЛ были выявлены недостоверные факты об ООО "Майами-Импорт". Соответствующая запись размешена еще 21 марта 2018 года, однако какие конкретно это были данные, неизвестно.

Добавим, согласно справочнику 2ГИС, в Барнауле по адресу: Правобережный тракт, 10 (пляж на острове Помазкин) зарегистрирован центр отдыха с названием ООО "Майами-Импорт". Данная организация имеет собственную группу "ВКонтакте".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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