Скончался 28-летний шведский диджей и музыкант Avicii, сообщает LIFE со ссылкой на Super.
Тим Берглинг, также известный как Avicii, был обнаружен мертвым в своем доме.
"С глубокой скорбью мы объявляем о смерти. Он был найден мертвым в Маскате, Оман. Семья опустошена, и мы просим всех уважать их, необходимо обеспечить конфиденциальность в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет", — сообщил его менеджер.
Музыкант начинал карьеру, сделав ремикс на музыкальную тему из видеоигры Lazy Jones, позже записал собственный трек Lazy Lace, который вскоре выпустили на Strike Recordings. Записал девять альбомов.
Комментарии