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Силуанов прокомментировал ситуацию с падением курса рубля

, ИА "Амител"
Силуанов выразил уверенность, что курс вернется в прежние значения

Фото: mirtesen.tsargrad.tv

Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT прокомментировал ситуацию с падением курса рубля.

"После введения санкций возникла нервозность у инвесторов. В первые дни инвесторы решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы. Тем не менее, сегодня ситуация постепенно выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился", — пояснил министр.

По его словам, для инвесторов важна предсказуемость курса рубля. "Так называемое бюджетное правило, пополнение наших резервов безусловно влияют на стабильность наших курсовых соотношений. Сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился, нашел новое, равновесное положение", — подчеркнул министр.

Силуанов выразил уверенность, в том, что при отсутствии дополнительных ограничительных мер в отношении российских предприятий, курс "вернется в прежние значения".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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