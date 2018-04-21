Глава Республики Алтай Александр Бердников по итогам 2017 года задекларировал доход в размере 2 607 661 рубля. Это почти на 1 млн рублей меньше, чем за прошлый отчетный период.
Как следует из декларации главы региона, супруга г-на Бердникова заработала 1 049 434 рубля за прошлый год. Для справки: по итогам предыдущей декларационной кампании у жены главы РА было на 100 тысяч рублей больше.
Александру Бердникову принадлежат два земельных участка для жилищного строительства общей площадью 3657 кв. м и жилой дом (273,5 кв. м). Также за главой республики числится недостроенный жилой дом (площадь объекта в декларации не указана). Помимо прочего глава региона вместе с женой пользуется квартирой в 176,1 кв. м. Александр Бердников передвигается на Toyota Land Cruiser 200, жене губернатора принадлежит автомобиль Opel Astra.
Добавим, что несколько лет подряд до этого никаких ТС в декларации напротив фамилии "Бердников" указано не было. Теоретически, "исчезнувший" из документа 1 млн рублей мог пойти на покупку японского внедорожника.
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