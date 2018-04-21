Уравнять богатых и бедных предложил депутат Госдумы

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов заявил, что В России необходимо запустить мощный механизм социального выравнивания и народосбережения, которые качественно улучшат жизнь граждан страны, пишет "Парламентская газета".
"Необходимо запустить мощный механизм социального выравнивания и народосбережения. В России одновременно растет огромное количество сверхбогатых и бедных. Для социального выравнивания нам нужно начать с установления государственного контроля над сырьевыми отраслями и введения прогрессивной шкалы налогообложения", — сказал парламентарий, выступая на "круглом столе" "Опыт Октября 1917 года и современный левоцентризм".
По словам депутата, в России можно оставить подоходный налог в 13 процентов для граждан, которые получают зарплату менее двух миллионов рублей в месяц, но для всех остальных увеличить НДФЛ до 18 процентов.
"В нашей стране сегодня проживает около двадцати тысяч россиян, которые получают зарплату более двух миллионов рублей в месяц. Я уверен, что наши налоговые органы без труда смогут посчитать таких людей", — отметил он.
Комментарии
Сергей Миронов за 2017 году "заработал" 4,49 млн рублей. И этот человек будет нам рассказывать о социальном выравнивании?
НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ
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