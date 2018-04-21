В Сирии погиб внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании "Грозный" Ихаб Балан, сообщил в пятницу, 20 апреля, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный" в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан", — написал он.
Кадыров выразил соболезнования семье и близким журналиста, а также творческому коллективу "Грозного".
"Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — подчеркнул Кадыров.
Он также пообещал оказать семье Балана материальную помощь и поддержку.
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