В России утверждена программа "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы". Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 21 апреля, пишет "Парламентская газета".
Цель программы — "привести следственные изоляторы и исправительные, лечебные исправительные и лечебно-профилактические учреждения в соответствие с российским законодательством и международными стандартами".
Для этого предлагается проводить реконструкцию следственных изоляторов, исправительственных учреждений, а также создавать дополнительные рабочие места для осужденных к лишению свободы.
В рамках программы также будет продолжена реализация положений международных договоров, соглашений и конвенций, касающихся обеспечения прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
На финансирование программы в 2018-2026 года будет выделено 54,9 миллиарда рублей.
Комментарии
Ну а потом "Единая Россия. Направление 2026"
Изоляторы в России приведут к мировым стандартам к 2026 году за 55 млрд
А зачем? Чтоб уркам на период следствия было хорошо?
А когда электрические изоляторы приведут к мировым стандартам?