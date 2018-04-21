Фото: ejin.ru
Американский лидер Дональд Трамп приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и заявил, что ждет саммита с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт республиканца.
"Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита", — цитирует агентство сообщение.
Ранее Белый дом сообщал, что саммит глав двух государств пройдет в мае или в начале июня.
Ким Чен Ын объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. На севере страны закрывается крупнейший полигон Пунгери.
Глава КНДР отметил, что в условиях, когда завершено оснащение вооруженных сил Северной Кореи, ядерные испытания и испытания ракет не нужны, добавляет "Интерфакс".
Также он провозгласил развитие экономики в качестве основного стратегического курса в стране.
"Все силы будут направлены на борьбу за строительство мощной социалистической экономики, решительное повышение жизненного уровня народа", — цитирует агентство текст постановления.
Подчеркивается, что для этого на Корейском полуострове нужно установить мир, благоприятную внешнюю атмосферу и развивать дружественные связи с соседними и другими мировыми государствами.
Комментарии
"Все силы будут направлены на борьбу за строительство мощной социалистической экономики, решительное повышение жизненного уровня народа"
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Ну вот дожали Ына. Теперь нужно то же с нашим сделать.
Итерфакс - Ким Чен Ын объявил о новом экономическом курсе КНДР
Это что же с ним такое делали?)))