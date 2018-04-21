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Британская полиция и разведка установили главных подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The Telegraph.
Издание отмечает, что в следствии, которое должно было занять еще много месяцев, произошел "серьезный прорыв".
По мнению властей Великобритании, покушение на Скрипалей осуществила ударная группа под контролем правительства РФ. В контртеррористическом подразделении полиции считают, что подозреваемые уже вернулись в РФ.
Газета пишет, что имена подозреваемых удалось установить при помощи анализа данных о прилетах и вылетах, исследования записей с камер наблюдения в Солсбери и дорожных камер, которые распознают номерные знаки автомобилей.
По данным анонимных источников, следственная группа ожидает серьезных трудностей с доступом к подозреваемым из-за напряженных отношений Лондона и Москвы.
Представитель Скотланд-Ярда заявила агентству, что ведомство не обсуждает конкретные направления расследования.
Комментарии
London is the capital of Great Britain
Кто бы сомневался, что эта одна и та же жопоногая контора
Которая самолёты на "Кузе" утопила, "песнохорок" в Ту-154 загубила...
И хохлам-предателям скрипалям "пургена" не досыпала
Прилетела значица русская ударная группа,контролируемая российским правительством,которое на данный момент возглавляет Медведев Д.А,траванула на улице предателя Родины с его дочерью общеопасным способом и в Москву благополучно улетела.А название отравляющего вещества правительству Великобритании стало известно уже на следующий день:"Новьичьок".В правительстве Великобритании ведь не дураки сидят.
PS Но предатель Родины со своей дочерью всё-таки выжили.Благодаря прекрасной английской медицине,в частности антидоту "Новьичка",боевого отравляющего вещества советского производства.
Наказать безруких службанов, отравить предателя не смогли
Какое правительство,таковы и службаны:хорошего нового газа пожалели на предателя Родины