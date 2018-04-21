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Депутат Государственной думы от "Единой России" Виталий Милонов попросил главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова ограничить производство и продажу одноразовых мангалов. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат предложил заменить их на приспособления для жарки мяса и рыбы, которые можно использовать многократно. Он подчеркнул, что, отправляясь "на шашлыки" и покупая каждый раз новый мангал, за сезон люди тратят сумму, сопоставимую с покупкой многоразового приспособления.
Милонов отметил, что в последние годы популярным способом проведения досуга в РФ стали походы на природу с шашлыком и мангалом. Пользуясь любовью граждан страны к подобному виду отдыха, предприниматели наладили выпуск недорогих одноразовых мангалов, которые люди зачастую оставляют прямо на месте после приготовления мяса.
"После каждых выходных или праздников мы все наблюдаем странную картину — близлежащие островки природы вблизи городов напоминают склады вторчермета и завалены ржавыми гниющими дешевыми мангалами. Такое положение вещей наносит огромный ущерб природе и окружающей среде", — заявил политик, отметив, что в связи с этим природа вблизи городов "фактически, убита".
Милонов считает, что ограничение поможет сделать шаг в сторону повышения экологического самосознания россиян и поможет более бережно относиться к природе.
Комментарии
кто мешает такой мангал разобрать и с собой забрать? и в следующий раз не покупать новый?
ИМХО - проблема не в мангалах, а в воспитании людей, которые загаживают всё вокруг. и мусор выбрасывают в лесу - машинами вывозят.
Ну так может быть только в богатых городах. В Барнауле все эти мангалы быстро бы собрали.
вокруг Барнаула куча таких мангалов.
Разумней было бы запретить изготовление мангалов из жестянки менее 1 миллиметра. А то эту мрашную дрянь ведёт в разные стороны после первого использования.
Такие мангалы очень быстро разлагаются и в принципе не наносят вред природе, только если эстетический.
21.04.2018 09:30
- гость -
Ну тады - ой!
Это оченнььь, оченннььььь важный вопрос. На правительственном уровне решать проблему мангалов ..... бомжы без вас разберутся с мангалами.
точно! Больше то проблем нету в стране!!!!!!!!!!!!
Многие садоводы знают для чего закапываются в землю обожженые консервные банки и гвозди. Ни чего вредного, а даже наоборот.
Запретить мангалы. Запретить шашлыки. Все запретить, запретить, запретить! Молаааать!!!!
Запретить Милонова, как совершенно бесполезное существо,впрочем, как и все его соратники.