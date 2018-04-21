Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле иномарка попала в ДТП: машина слетела в кювет. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Информация об этом появилась в субботу, 21 апреля, около 7:10. Инцидент произошел на улице Трактовой.
"На улице Трактовой "летчик" приземлился в кустах", — написал автор записи, добавив, что информации о пострадавших нет.
Другой горожанин уточнил, что автомобиль ехал со стороны Барнаульского пивоваренного завода.
Официальных комментариев по поводу данного ДТП пока нет.
Комментарии
опять "крутой поворот" или всё-таки скорость превышают?
дорогу там подремонтировали вот и начали лётчики летать...
надо флешмоб гонщиков объявить - "ВСЕ НА ТРАКТОВУЮ" !!!!!!!!!!!!