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Очевидцы: автомобиль слетел в кювет в Барнауле

, ИА "Амител"
Инцидент произошел на улице Трактовой

Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле иномарка попала в ДТП: машина слетела в кювет. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Информация об этом появилась в субботу, 21 апреля, около 7:10. Инцидент произошел на улице Трактовой. 

"На улице Трактовой "летчик" приземлился в кустах", — написал автор записи, добавив, что информации о пострадавших нет.

Другой горожанин уточнил, что автомобиль ехал со стороны Барнаульского пивоваренного завода. 

Официальных комментариев по поводу данного ДТП пока нет. 

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.04.2018 09:37
an2

опять "крутой поворот" или всё-таки скорость превышают?
дорогу там подремонтировали вот и начали лётчики летать...

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21.04.2018 09:39
an2

надо флешмоб гонщиков объявить - "ВСЕ НА ТРАКТОВУЮ" !!!!!!!!!!!!

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