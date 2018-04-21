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В Ленинский районный суд Новосибирска передано уголовное дело в отношении преступной группы, которую обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщают "Новосибирские новости", ссылаясь на региональную прокуратуру.
В ведомстве рассказали, что 44 новосибирца в возрасте от 23 до 46 лет с августа 2015 по июль 2016 года держали четыре подпольных казино в трех районах города.
Главными являлись двое "старших администраторов", дававших указания другим администраторам и закрывавших клубы при полицейских проверках.
В обязанности младших администраторов входило общее руководство заведениями и их сотрудниками, а также учёт доходов и расходов. Один человек отвечал за установку игрового оборудования и работу системы видеонаблюдения.
Остальные участники преступной группы непосредственно проводили азартные игры. Они встречали и провожали клиентов, принимали ставки, устанавливали игровые баллы и выдавали выигрыши.
Установленные в заведениях системы видеонаблюдения позволяли организаторам и „старшим администраторам“ контролировать работу клубов в режиме „онлайн“ при помощи смартфонов, добавили в прокуратуре.
Также отмечается, что для конспирации в игровых залах преступники поставили муляжи системных блоков, а настоящие компьютеры, к которым подключались мониторы и серверы с игровым программами, были скрыты.
Летом 2016 года на организаторов подпольных казино вышли стражи порядка, но к началу октября один из главарей и семеро его соучастников вновь наладили работу игрового клуба в Октябрьском районе. Они продержались до 20 октября того же года.
В связи с этим восемь фигурантов обвиняются в совершении двух преступлений, связанных с организацией азартных игр.
Один из подельников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания, которые изобличают его товарищей, поэтому его дело выделено в отдельное производство.
Остальным грозит до шести лет лишения свободы.
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