Фото: airplan.ru
На данный момент Украина не в состоянии вернуть Крым. Такое заявление сделал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, пишет РИА Новости со ссылкой на "112 Украина".
Чиновник отметил, что сейчас Киев вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. При этом по мнению Туки, Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия "понесет ответственность за свои действия".
Замминистра сообщил, что его ведомство накапливает свидетельства "незаконной" добычи ресурсов, в том числе песка и рыбы, на территории Крыма.
Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Местные власти инициировали референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым "временно оккупированной территорией". При этом Москва не раз заявляла, что присоединение полуострова не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.
Комментарии
"Местные власти инициировали референдум..."
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Не надо врать. Местные власти ничего не инициировали.
Украина по-прежнему считает Крым "временно оккупированной территорией"
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Не только Украина, но и мировое сообщество, ООН.
Ух как "укропатриотов" корежит. Значит знают, что не правы.