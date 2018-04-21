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Северокорейская делегация примет участие в четвёртом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом пишет Life, ссылаясь на пресс-службу администрации Приморского края, сделавшую заявление по итогам встречи заместителя министра экономических дел КНДР Ли Гван Гына и врио губернатора региона Андрея Тарасенко.
Отмечается, что представители КНДР в скором будущем планируют открыть в Приморье Корейский торговый дом.
"Ли Гван Гын отметил, что заложить фундамент этой работы и провести выставку товаров производства Северной Кореи планируется в рамках четвёртого Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке в сентябре. Делегация КНДР примет участие в работе ВЭФ-2018", — цитирует издание текст сообщения.
ВЭФ пройдет 11–13 сентября во Владивостоке. На форуме в прошлом году делегация из КНДР также присутствовала.
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