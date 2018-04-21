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Полицейские в городе Камень-на-Оби задержали молодого человека в незаконном хранении марихуаны. Внимание к себе молодой человек привлек, когда нес диван, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Инцидент произошел на улице Томская. Полицейские обратили внимание на двоих парней, которые несли диван. В ходе проверки стало ясно, что диван не похищен и принадлежит одному из них. Также стражи порядка установили личности молодых людей. Стало известно, что один из них — 19-летний парень, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. При себе у него находилась сумка, наполненная веществом растительного происхождения.
Результаты экспертизы показали, что это марихуана массой порядка 200 граммов. Стражам порядка молодой человек рассказал, что собрал дикорастущую коноплю он собрал на одном из городских пустырей исключительно для собственного потребления.
По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Комментарии
Ну герои полицаи. Представить к наградам. Всем иметь в виду - траву и диван одновременно не носить при себе.
Вот преступление так преступление, общество теперь будет в безопасности от 3-х до 10 лет. Ведь теперь пацан не будет курить травку. Кому какое дело? Можно пьяными, толпой избить школьницу ногами и ничего не будет, ведь "вред здоровью нанесён не тяжкий". Зато получи червонец за то, что куришь натуральный дикорос, а не г-но, почему-то называемое табачными изделиями.