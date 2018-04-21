Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Ветераны Великой Отечественной войны получат традиционные подарки от губернатора Александра Карлина во время празднования 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
В 2018 году на покупку 1800 подарков ветеранам из бюджета региона выделили 4,5 миллиона рублей, еще 1,5 миллиона пойдут на изготовление поздравительных открыток от губернатора участникам войны и труженикам тыла.
К 73-й годовщине Победы представители муниципалитетов и соцзащиты вручат подарки на дому участникам и инвалидам войны, несовершеннолетним узникам лагерей, гражданам, которые отмечены знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и вдовам погибших фронтовиков. Подчеркивается, что в этом году учли мнение ветеранов и решили подарить комплекты постельного белья.
Доставка подарков и открыток в муниципальные образования региона началась в пятницу, 20 апреля. Вскоре их получат все ветераны ВОВ.
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Каждый по 4,5 миллиона рублей???????