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Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Владимир Ляхов на 77-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Центра подготовки космонавтов.
В сообщении уточняется, что космонавт умер в четверг, 19 апреля.
Руководство и сотрудники центра, космонавты СССР и РФ приносят соболезнования его родственникам и близким.
Агентство отмечает, что Ляхов родился 20 июля 1941 года. В 1975 году он заочно окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина. На счету Ляхова три космических полета общей продолжительностью свыше 333 суток и три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 7 часов 8 минут.
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