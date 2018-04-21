Фото: moviephilippines.blogspot.ru
Военная техника, которая будет участвовать в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла на временную площадку в Москве на улице Нижние Мневники. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу Минобороны России.
Техника прибыла в столицу с тренировочной площадки в подмосковном Алабино. В состав колонны колесной боевой техники вошли автомобили "Тигр", бронеавтомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", "С-400" и обслуживающая группа. В общей сложности передислоцировано более 100 единиц такой техники.
Гусеничная техника из состава парадного расчета была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершила марш своим ходом на парадную площадку в Мневниках. Это танки Т-34-85, Т-72Б3, Бумеранг, БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2" и "Тор-М2".
В начале апреля в Минобороны рассказали, что 9 мая над Красной площадью впервые пролетят два новейших истребителя Су-57. Кроме того, в воздушной части парада задействуют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ил-76МД, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35, штурмовики Су-25. Также будут показаны новинки военной техники: боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2" и бронеавтомобили "Тайфун-К". В общей сложности по площади пройдут 12,5 тыс. человек и более 120 единиц техники.
Комментарии
А где же ракеты с непредсказуемой траекторией которые могут летать бесконечно?
они улетели
Когда уже пронесут отечественный утюг или стиральную машинку?
Даже Ын скоро с ракет на мирняк перейдёт