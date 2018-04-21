Фото: tv.ren.cdnvideo.ru
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был недоволен Майклом Флинном, который тогда являлся советником по вопросам нацбезопасности, из-за того, что тот вовремя не оповестил его о звонке российского коллеги Владимира Путина в январе прошлого года. Об этом пишет RT, ссылаясь на Associated Press.
О реакции Трампа стало известно из направленной в конгресс Штатов записки бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, в которой он описывает свои воспоминания о встрече с избранным главой государства в Белом доме в январе 2017 года.
Коми отметил, что республиканец на праздничном мероприятии пожаловался на Флинна за то, что он не оповестил его вовремя о звонке Путина после инаугурации.
Комментарии