Фото: barnaul.org
В Барнауле утром в субботу, 21 апреля, прошло прощание с земляками, которые погибли при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что на церемонии прощания в ритуальном зале на улице Аносова собрались родственники, близкие и друзья погибших. Также поддержать семьи и выразить слова соболезнования пришли губернатор края Александр Карлин и глава Барнаула Сергей Дугин, а также главы органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти.
В мэрии напоминают, что в день трагедии в "Зимнюю вишню" отправились барнаульские школьники - 9-летняя Арина и 15-летний Егор, а также их отец Денис Сидоров. Больше на связь они не выходили, а позднее по итогам экспертизы были признаны погибшими.
"Барнаульцы скорбят вместе с вами. Никакие слова не вернут вашу потерю, но, может быть, хоть немного помогут вам справиться с горем", — цитирует пресс-служба слова Дугина.
Отмечается, что организацию похорон земляков на себя взяло правительство Алтайского края и барнаульская администрация. Также, по распоряжению Карлина, Оксане Сидоровой — матери погибших детей - выделена материальная помощь в размере двух миллионов рублей.
Школьников похоронили на кладбище в селе Бельмесево, а их отца — на Новомихайловском кладбище.
Комментарии
Страшная трагедия! Глубокие сочувствия Оксане Сидоровой! Стойкости Вам в Вашем горе.
Думаю,что Карлин и Дугин там были лишними((( Соболезнования Оксане...
Лишним там был Тулеев, а наШы - "при наших некуда парковать новые джипы "ещё ответят!
Был бы
Дугин с Карлиный вообще ... на крови попиарится решили ...