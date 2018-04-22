Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Теплая и ветреная погода ждет жителей Алтайского края в воскресенье, 22 апреля, сообщает региональный Гидрометцентр.
По информации синоптиков, местами в западных районах прогнозируется небольшой дождь. Дневные температуры составят +17…+22 градуса. Ветер будет южный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров.
В Барнауле будет без осадков. Дневные температуры в краевой столице составят +17…+19 градусов. Ветер будет южный, 8-13 метров в секунду с порывами до 18 метров.
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