Фото: vokrug.tv
Народная артистка РСФСР, актриса Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни. Об этом в субботу, 21 апреля, пишет РИА Новости, ссылаясь на РЕН ТВ.
Днем ранее Дорошина жаловалась на проблемы с сердцем и вызывала скорую, но отказалась от госпитализации. Позднее с Дорошиной связывались журналисты "Пятого канала", которым она рассказала, что чувствует себя нормально.
Наибольшую известность Дорошиной принесла картина "Любовь и голуби", где она исполнила роль Надежды.
Актриса родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске. В 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене "Современника".
Комментарии
Царствие Небесное ...