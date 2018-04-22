Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров продают в кирпичной высотке на Павловском тракте в Барнауле за 6,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на восьмом этаже. "Видеонаблюдение в доме и охрана. В квартире выполнен высококачественный дизайнерский ремонт из дорогих стройматериалов, шикарная итальянская мебель, фрески", — говорится в объявлении.
Продавец подчеркивает, что квартира не требует вложений. Высокие потолки, дорогой санфаянс. Кухня выполнена из массива дуба с каменной столешницей.
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