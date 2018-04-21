Фото: yandex.ru
Выставка ретроавто вновь начала свою работу на площади у Барнаульского автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, ссылаясь на организаторов.
Отмечается, что сейчас на парковке стоит ГАЗ-51.
"Это грузовик-труженик, участник поднятия целины. Самый массовый грузовой автомобиль 1950-1970-х годов грузоподъемностью 2,5 тонны. Первые опытные образцы были созданы перед Великой Отечественной войной, однако серийное производство началось в январе 1946 года. Последний серийный автомобиль этого семейства сошел с конвейера 2 апреля 1975 года. Всего выпущено около 3,5 миллиона автомобилей", — описывают машину организаторы.
В пресс-службе подчеркивают, что на втором этаже вокзала представлены снимки всей коллекции ретроавто с кратким их описанием.
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