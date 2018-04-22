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Уроженка жаркого Техаса, американская актриса Эмбер Херд отмечает 22 апреля свой 32-й день рождения.
Эта артистка считается одной из самых красивых женщин современного шоу-бизнеса. Эмбер Херд до сей поры не отметилась какими-либо шедевральными ролями в кино, но постоянно на слуху благодаря своей красоте и романам с очень известными людьми.
Так, она уже успела побывать замужем за Джонни Деппом и, поговаривают, встречалась с Илоном Маском. В общем, что тут говорить. На эту актрису лучше смотреть.
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