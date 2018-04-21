Фото: facebook.com
Военно-морские силы (ВМС) ВС Украины провели учения по обороне морского побережья рядом с крымской границей. Об этом пишет RT, ссылаясь на Facebook-страницу ведомства.
"Военно-морские cилы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья...", — цитирует издание текст сообщения.
Подчеркивается, что морские пехотинцы потренировались отражать атаки морского десанта условного противника и осуществили манёвр подразделениями на угрожающих направлениях.
Кроме этого, успешно отработали учебные упражнения артиллерийские подразделения.
Комментарии