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Новости

МИД РФ сожалеет о невыдаче виз США артистам Большого театра

, ИА "Амител"
В министерстве отметили, что подобных случаев не бывало "даже во времена холодной войны"

Фото: twimg.com

В МИД РФ заявили, что случаев, подобных невыдаче артистам Большого театра виз США, не бывало "даже во времена холодной войны". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати ведомства.

Там подчеркнули, что, "наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях".

В сообщении отмечается, что Большой театр во всем мире считают "визитной карточкой" России. В МИД добавили, что гастроли российских коллективов всегда находили "теплый отклик" у публики в США.

В ведомстве считают, что "сегодня влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем".

В МИД добавили, что по вине американской стороны уже несколько лет свернуты выставочные обмены, а теперь еще и отказано в гастрольных визах. "Похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа. Более того, вообще стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными", — считают в ведомстве.

В министерстве сомневаются, что простые жители США поблагодарят власти, лишившие их "общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России".

Агентство отмечает, что на этой неделе стало известно, что Вашингтон отказал в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Они должны были выступить 19 апреля в театре Дэвида Коха в нью-йоркском Линкольн-центре. Организаторы выступления считают, что такое решение может иметь политическую подоплеку.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.04.2018 18:05
- гость -

Да плюньте на США

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21.04.2018 18:31
- гость -

А что они туда попёрлись ???
Это что к фашистам на гастроли в 41ом...

0  0
21.04.2018 18:34
- гость -

Пусть на Родине поработают наконец-то.

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21.04.2018 18:38
гость

надо работать на родине! в Барнаул пусть едут в Алтайку в Заринск
пусть выступают на полевых станах перед крестьянами!

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