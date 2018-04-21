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В МИД РФ заявили, что случаев, подобных невыдаче артистам Большого театра виз США, не бывало "даже во времена холодной войны". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати ведомства.
Там подчеркнули, что, "наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях".
В сообщении отмечается, что Большой театр во всем мире считают "визитной карточкой" России. В МИД добавили, что гастроли российских коллективов всегда находили "теплый отклик" у публики в США.
В ведомстве считают, что "сегодня влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем".
В МИД добавили, что по вине американской стороны уже несколько лет свернуты выставочные обмены, а теперь еще и отказано в гастрольных визах. "Похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа. Более того, вообще стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными", — считают в ведомстве.
В министерстве сомневаются, что простые жители США поблагодарят власти, лишившие их "общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России".
Агентство отмечает, что на этой неделе стало известно, что Вашингтон отказал в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Они должны были выступить 19 апреля в театре Дэвида Коха в нью-йоркском Линкольн-центре. Организаторы выступления считают, что такое решение может иметь политическую подоплеку.
Комментарии
Да плюньте на США
А что они туда попёрлись ???
Это что к фашистам на гастроли в 41ом...
Пусть на Родине поработают наконец-то.
надо работать на родине! в Барнаул пусть едут в Алтайку в Заринск
пусть выступают на полевых станах перед крестьянами!