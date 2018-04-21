Фото: ustyuzhna.com
Дождь, ветер и теплая погода ожидают жителей Алтайского края в воскресенье, 22 апреля. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.
Так, ночью в регионе не будет осадков, температура воздуха составит от 4 до 9 градусов тепла. Днем местами в западных районах пройдет небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +17...+22 градусов.
В Барнауле в течение всех суток будет без осадков. Ночью от 4 до 6 градусов выше нуля, а днем — от 17 до 19 тепла.
Ветер в этот день будет дуть южный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 8-13 метров. В Барнауле ожидаются порывы до 13-18 метров в секунду, в регионе ночью ветер усилится до 15 метров, а днем возможны порывы до 20 м/с.
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