Фото: psm7.com
Полицейские Барнаула устанавливают личности интернет-мошенников, которые похитили 23 тысячи рублей у местного жителя. Об этом сообщается в группе "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
Отмечается, что житель столицы Алтайского края в сети на сайте банка оставил заявку на получение кредита. Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка и сказал, что было принято положительное решение о выдаче кредита.
Незнакомец заявил, что одним из необходимых условий оформления кредитного договора является оплата страхового взноса. Поскольку барнаульцу нужно было получить займ, а в кредитных организациях города ему в этом отказывали, мужчина согласился. Он выполнил все условия сделки и перевел деньги мошеннику. После этого телефон абонента перестал отвечать.
По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.
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