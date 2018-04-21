Фото: nsknews.info
Инновационные светофоры будут установлены в Новосибирске в ходе масштабного ремонта дорог грядущим летом. Об этом сообщают "Новосибирские новости".
Подчеркивается, что светофоры, производящиеся в Заельцовском районе, являются антивандальными, а одно из главных их преимуществ — экономичность. Мощность светофора меняется в разное время суток: в разгар дня он светит на 80%, утром и вечером на 50%, а ночью на 10%. В результате экономия составляет свыше 40%.
Издание уточняет, что энергоэффективные светофоры будут установлены на восьми перекрестках.
Также сообщается, что у новых светофоров есть аккумулятор, поэтому они продолжат работу даже во время перебоев с электричеством. Кроме этого, за ними можно следить в режиме онлайн.
Отмечается, что в данный момент на предприятии могут собрать до ста таких светофоров в год, но объем работ может быть увеличен при необходимости. При этом местные светофоры обходятся дешевле — стоимость одного варьируется от 20 до 40 тысяч рублей.
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