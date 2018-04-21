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Свыше 300 человек эвакуировали из башни "Око" комплекса "Москва-Сити" в российской столице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
"Поступила информация о задымлении в комплексе "Москва-Сити", в башне "Око", расположенной в доме 21 по 1-му Красногвардейскому проезду", — цитирует агентство своего собеседника.
Согласно предварительной информации, незначительное задымление наблюдается на седьмом этаже комплекса. Источник задымления пока не найден. В связи с этим было принято решение эвакуировать здание.
На место ЧП прибыли пожарные, звенья газодымозащитной службы проверяют поэтажно весь комплекс.
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