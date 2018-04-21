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Жительница Горно-Алтайска обратилась в полицию с заявлением о краже смартфона у ее несовершеннолетней дочери. Сумма причиненного ущерба, согласно оценке заявительницы, составила 9 тысяч рублей, пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По предварительным данным, школьница находилась на занятия, оставила смартфон в классе во время перемены и вышла. Вернувшись спустя десять минут, девочка обнаружила пропажу гаджета.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже 15-летней одноклассницы потерпевшей. Девочка призналась полицейским в содеянном. Она рассказала, что увидела оставленный без присмотра смартфон и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, похитила его. Школьница намеревалась оставить устройство себе и пользовалась им до тех пор, пока полицейские не изъяли гаджет.
По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, стражи порядка возбудили уголовное дело.
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