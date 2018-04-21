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Посольство РФ в Лондоне сообщило, что британцы выражают российским дипломатам слова поддержки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт представительства.
Дипломаты в соцсети опубликовали сообщения, которые им приходят от простых жителей Соединенного Королевства. Многие подчеркивают, что не разделяют позицию Лондона по "делу Скрипаля" и считают обвинения против РФ вымышленными.
"От лица всей моей семьи и друзей я приношу свои извинения за ложные обвинения против вашей страны", — цитирует агентство письмо одного из жителей Британии.
"Уважаемые господа, я сожалею из-за поведения нашего правительства по "делу Скрипаля". Я уверен, что это было сделано для того, чтобы дискредитировать Россию и отвести внимание от наших собственных проблем, жестоких преступлений в Лондоне и остальной Британии и слабой политике Brexit", — написал другой горожанин.
В некоторых письмах жители Великобритании выражали симпатию правительству РФ и лично главе российского государства Владимиру Путину, называя политику британского премьера Терезы Мэй безответственной.
Напомним, Лондон считает, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом, которое было разработано в рамках советской программы "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к этому Москву.
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