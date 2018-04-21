Фото: deschide.md
ФСБ предотвратила серию терактов, которые в Ставропольском крае планировал сторонник "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Подчеркивается, что преступления готовил сторонник ИГ, который присягнул главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади. Силовики отмечают, что он планировал "резонансные теракты" с применением огнестрельного оружия и самодельной взрывчатки.
Объектами терактов должны были стать здания регионального правительства и территориального органа безопасности, уточнили в ведомстве.
RT добавляет, что преступник оказал силовикам вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью.
Комментарии