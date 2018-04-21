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Актрису из США Эллисон Мэк, известную по роли Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвиля", арестовали по подозрению в работорговле. Об этом пишет RT, ссылаясь на People.
Согласно данным прокуратуры, актриса обвиняется "в торговле людьми с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации", "сговоре с целью торговли людьми" и "принуждении к труду".
Мэк с учетом всех пунктов предъявленного ей обвинения, может грозить не менее 15 лет тюрьмы.
Представитель актрисы отказался комментировать произошедшее.
Издание пишет, что актриса проходит по делу организации NXIVM, которая якобы специализируется на борьбе с психологическими проблемами у женщин. Также подчеркивается, что основателя этой организации Кита Раньера арестовали в марте текущего года.
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