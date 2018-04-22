Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
В конце прошлой недели в Ребрихинском районе Алтайского края произошло разрушение участка автодороги "Белово – Рожнев Лог – Чернявка". Протяженность размытого паводком полотна — около 70 м. Специалисты ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ" на протяжении нескольких дней устраняют последствия ЧС.
Пока дорожники ликвидируют повреждение, здесь действует объездная дорога, поэтому примерно 1,5 тысячи жителей села Белово не отрезаны от внешнего мира. Накануне специальная комиссия проинспектировала пострадавший участок. "Выполняем работы по отсыпке земляного полотна, в течение 5-7 дней планируем полностью завершить работы. Рассматриваются варианты устройства водопропускной трубы или усиления плотины для того, чтобы подобных случаев больше не повторялось", — рассказал журналистам замначальника "Центрального ДСУ" Дмитрий Эйхлер.
Впрочем, последнее слово – какой вариант будет выбран – остается за проектировщиками. Причиной ЧП стало то, что неподалеку от дороги находится искусственное озеро, которое не успело освободиться ото льда, когда из-за осадков и обильного таяния снега поверх водоема стала поступать новая влага. В результате под удар попал участок дороги близ Белово. Разлом проходил с двух сторон. Один из "очагов" уже ликвидирован, другой только предстоит устранить. Ширина разлома здесь порядка 12 м, длина — около 10 м, а высота – 6-8 м. На месте работает несколько единиц тяжелой техники.
С начала паводка краевыми дорожниками было уложено 42 253 тонны каменных материалов. Регулярно задействовано порядка 150 единиц техники и 200 человек личного состава.
Добавим, всего во время первой волны паводка (март-апрель) в Алтайском крае пострадало более 76 объектов, это автомобильные дороги, мосты и водопропускные трубы, 29 из них – объекты краевой собственности, 47 – муниципальной. "На сегодняшний день на устранение наиболее серьезных последствий паводка было направлено 50 млн рублей. Предварительная сумма для полного восстановления всех объектов составит 800 млн рублей. Правительством края и лично губернатором прорабатывается вопрос получения финансирования из федерального бюджета", — рассказал начальник КГКУ "Алтайавтодор" Василий Мотуз.
Между тем 18 апреля Александр Карлин заявил о выходе региона из первой волны паводка. Председатель краевого правительства поставил задачу до конца недели представить предложения по выходу региона из режима ЧС, введенного почти месяц назад. Напомним, стихия нанесла ущерб более 21 тысяче жителей 217 населенных пунктов Алтайского края.
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