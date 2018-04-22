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Скончался актер, снимавшийся в "Гарри Поттере" и "Остине Пауэрсе"

, ИА "Амител"
Месяц назад актер попал в больницу

Фото: fozocske.info

Актер из США Верн Тройер, известный ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, умер в возрасте 49 лет. Об этом в ночь на воскресенье, 22 апреля, написало агентство РИА Новости, ссылаясь на TMZ.

По словам семьи актера, месяц назад он попал в больницу, где его подключили к системе жизнеобеспечения. 

"С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня", — сообщили друзья Тройера на его Facebook-странице.

Тройер был известен не только как актер, но и стендап-комик и каскадер. Самая известная его роль в кино — персонаж Мини-Мы в серии фильмов "Остин Пауэрс". Также он снимался в таких картинах, как "Гарри Поттер и философский камень", "Парень из пузыря", "Люди в черном", "Гринч – похититель Рождества".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.04.2018 10:41
- гость -

У нас в соседнем доме дед помер. И что?

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