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Актер из США Верн Тройер, известный ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, умер в возрасте 49 лет. Об этом в ночь на воскресенье, 22 апреля, написало агентство РИА Новости, ссылаясь на TMZ.
По словам семьи актера, месяц назад он попал в больницу, где его подключили к системе жизнеобеспечения.
"С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня", — сообщили друзья Тройера на его Facebook-странице.
Тройер был известен не только как актер, но и стендап-комик и каскадер. Самая известная его роль в кино — персонаж Мини-Мы в серии фильмов "Остин Пауэрс". Также он снимался в таких картинах, как "Гарри Поттер и философский камень", "Парень из пузыря", "Люди в черном", "Гринч – похититель Рождества".
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