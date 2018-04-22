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Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан накануне, 21 апреля, на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным призвал власти страны поднять тарифы на газ и создать антикоррупционный суд. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.
"Он [Салливан] призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ (Международного валютного фонда), приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту", — цитирует агентство заявление Науэрт.
Отмечается, что Климкин побеседовал с Салливаном в Торонто на полях министерской встречи стран "Большой семерки".
Салливан при этом заверил украинского коллегу в "нерушимой поддержке" со стороны Штатов суверенитета страны и ее территориальной целостности.
Комментарии
Класс!! Америка попросила Украину! . Где Америка , а где Украина. Давайте ребя, исполняйте поручение. Покажите всем свою "незелэжность" . )) А далее последует указание , пошире открыть рты, не для печенюшек очередных, они закончились, а для удобства орального секса.....