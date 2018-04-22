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Советники главы Соединенных Штатов Дональда Трампа скептически относятся к отказу Северной Кореи от дальнейших ядерных и ракетных испытаний. Они полагают, что обещания Пхеньяна — это "ловушка", пишет РИА Новости, ссылаясь на Washington Post.
Издание отмечает, что советники главы государства опасаются, что Ким Чен Ын решил дать "относительно скромные обещания", которые он сможет быстро забрать обратно. Они считают, что северокорейский лидер хочет "создать иллюзию" того, что он "благоразумен" и готов идти на компромисс. По мнению советников Трампа, благодаря этому Соединенным Штатам затем будет труднее отказаться от требований КНДР.
Некоторые советники также рассматривают заявление Ким Чен Ына как попытку заставить Штаты и их союзников смягчить экономические санкции в отношении Пхеньяна.
Напомним, накануне Северная Корея провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться только на развитии экономики КНДР. Пхеньян с 21 апреля прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет, полигон на север страны будет закрыт.
Новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи Ким Чен Ына с Трампом.
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