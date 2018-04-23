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Тепло с дождями, грозами и сильным ветром ожидает жителей Алтайского края в начале новой рабочей недели.
Так, по информации регионального Гидрометцентра, в понедельник, 23 апреля, в регионе прогнозируют дождь, местами возможна гроза. Дневные температуры воздуха составят +18…+23 градуса, в северных районах +13…+18 градусов. Ветер будет восточный с переходом на южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров.
В Барнауле также прогнозируют дождь. Днем в краевой столице будет +16…+18 градусов. Ветер восточный с переходом на южный, 10-15 метров в секунду.
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