Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров продают в кирпичной высотке на улице Взлетной в Барнауле за 6,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено в квартале 2000. "Квартал очень красиво и современно оформлен. Во дворе дома детский сад и школа с бассейном. В подъезде два лифта, выход на две стороны", — отмечает автор объявления.
В жилье выполнена узаконенная перепланировка: три комнаты, большая гардеробная, коридор, совмещенный санузел, балкон. В квартире выполнен ремонт, имеются элементы декора, оборудованы теплые полы, есть кондиционер.
Комментарии
Кухня и колонны - ypoдcтвo полное. Красная цена такой квартире 900 тыщ.
Умеют всётки люди приторговывать! По их понятиям мой хрущь должен стоить 4,1млн руб.
ой, а чо не 10млн-то? Не беруть за "дорохо-бохато"?
А колонны-то роль подпорок выполняют? Стену убрали?
какой то странный дизайн половина комнаты одними обоями вторая другими...
СОВРЕМЕННЫЙ????