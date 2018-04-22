Фото: vk.com/barneos22
Жители столицы Алтайского края пожаловались на неприятное зрелище в городском парке "Изумрудный". Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
В тексте сообщения сказано, что горожане решили провести теплый выходной день на свежем воздухе, и наткнулись в парке на множество мертвой рыбы.
"В пруду много мёртвой рыбы разного размера, от мальков до двухкилограммовых, примерно... Зрелище не для прогулки", — написала местная жительница, посетившая "Изумрудный".
В комментариях горожане предположили, что рыба погибла, потому что зимой неглубокий пруд сильно промерз.
Комментарии
Новый владелец парка от бессильной злобы потравил в пруду рыбу, потому что демонтировать водоем для строительства жилья ему оказалось не по зубам. Искусственный пруд там неспроста, сегодняшним руководителям-однодневкам нельзя его трогать. В Манжероке за деньги не могут искусственный водоём наладить, а тут бесплатно налит и никуда не девается.
Мёртвый парк, мёртвая рыба. Кладбище оно и есть...
Замор обыкновенный.
Для того, чтобы такого впредь не было, перед зимовкой нужно максимально наполнять водоём водичкой, а во время ледостава периодически пробуривать лунки. Как вариант - организовывать рыбалку.
Думаю, многие барнаульцы с удовольствием половили бы рыбку на этом пруду, если бы знали, что там есть рыб - да ещё и такой крупный.
Другой вопрос, что за водоёмом нужно следить.
Сейчас его надо вычистить от всякой параши, которую туда "отдыхающие" нашвыряли, убрать накопившийся за годы ил. Произвести посадку водных растений. Затем, заполнить водой. Потом произвести зарыбление - карп, карась, плотва, окунь, щука. Словом, выбрать наиболее неприхотливые местные виды.
Но на какие шиши всё это делать, если не ставить в парке кабаки-кафешки, аттракционы и не организовывать множество мелких платных услуг?
Проще некуда. Рыбу отравили
Конечно. Англичане.