Фото: barnaul.org
В пятницу, 20 апреля, в Барнауле прошел общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В этот день дорожная служба МБУ "Автодорстрой" вывезла на полигон твердых бытовых отходов 76 машин мусора и порядка 320 тонн придорожного смета. Уточняется, что на субботника была задействована 91 единица техники, работали 133 грузчика и дворника.
В ходе субботника были приведены в порядок остановочные павильоны, площадки для отдыха, автомобильные парков, собраны придорожные мусор и пыль, очищены лестничные сходов на тротуарах и подземных переходах, был собран и вывезен мусор на полигон, а также помыты и покрашены остановке, дорожные ограждения и урны.
Комментарии
В пятницу, в рабочее время, прошёл субботник! Субботник предполагает добровольный бесплатный труд в нерабочее время в субботу. Эту страну не победить.
Бесплатно работать никто не хочет почему-то. С чего бы это?
чет мало.... я за олкотами от гаража ток 2 мешка флакончиков вынес