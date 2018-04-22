Фото: tourister.ru
В литовском Каунасе эстонец и украинец подрались из-за спора о российско-украинских отношениях. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Sputnik Lietuva и Генпрокуратуру Литвы.
По данным издания, перепалка между мужчинами произошла в одном из питейных заведений в центре города в ночь с понедельника на вторник. Они обсуждали действия Украины и ее отношения с РФ. Оппоненты не сошлись во мнении и устроили драку на улице. Мужчины вышли из бара, после чего житель Эстонии повалил гражданина Украины на землю и начал его бить.
Пострадавшего украинца госпитализировали, он отделался легкими травмами.
Позднее эстонец извинился за инцидент. Избитый житель Украины, в свою очередь, заявил, что не имеет к нападавшему претензий и попросил прекратить досудебное расследование. Также он рассказал, что приехал в Литву на заработки несколько дней назад, но после произошедшего захотел вернуться на родину.
Комментарии